Иран никогда не хотел войны и напряженности, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Клуб молодых журналистов (YJC), передает Day.Az.

"Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам", - сказал Мусави.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

