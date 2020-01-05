Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в эфире радио BNR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первого января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро.

Как отметил Малинов, используется новая точка "Странджа 2" на границе с Турцией.

По его словам, по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которой пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости также использовать мощности этого газопровода.

"Турецкий поток"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода. Первая обеспечит поставки голубого топлива в Турцию, вторая - в Южную и Юго-Восточную Европу.

В ноябре "Газпром" заполнил топливом обе нитки. Официальный запуск газопровода запланирован на 8 января.