Журналистка Самира Савлани опубликовала в Twitter видео нападения боевиков на американскую военно-морскую базу в Кении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Тихого океана.

Нападение произошло утром по местному времени. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

Как сообщил комиссар округа Ирунгу Мачария, атака боевиков была отражена. По информации местных СМИ, кенийские военные нанесли ответные удары по террористам.



Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с "Аль-Каидой"*. Движение противостоит центральному правительству Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.