Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в районе Тоесу у Токийского залива. Покупателем голубого тунца стала компания Kiyomura, которая владеет сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Владелец компании Киоши Кимура заявил, что хотя рыба и оказалась очень дорогой, он готов заплатить за нее, чтобы порадовать и удивить посетителей своего ресторана. А 57-летний японец из прибрежного поселка Ома, который поймал гигантского тунца, рассказал, что о таком улове мечтает каждый рыбак.

В прошлом году тунец массой 278 килограммов ушел с молотка за 333,6 миллиона иен (около 3 млн долларов). Тогда рыбу купила все та же компания Kiyomura.