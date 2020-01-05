Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения, еще 163 человека находятся на карантине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 8:00 утра (4:00 баку) 5 января 2020 года неизвестная форма вирусной пневмонии диагностирована в нашем городе у 59 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано", - указывается в документе. К настоящему времени, по данным властей, установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей.

"До настоящего времени предварительные проверки не выявили четких свидетельств передачи [болезни] от человека к человеку или заражения медицинского персонала. Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и другие заболевания дыхательных путей", - отмечается в документе. Ведомство информирует, что специалисты работают над установлением возбудителей болезни и причин заболевания.

Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов, в настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

5 января власти Гонконга сообщили о том, что семь пациентов возрасте от 2 до 55 лет были госпитализированы в медицинские учреждения города после поездок в Ухань.