Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Лондон не будет наносить удар первым, но при эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав подводный флот - атомные субмарины класса "Эстьют", вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк". Одна из таких подлодок находится наготове на достаточном для атаки по Ирану расстоянии, отметил собеседник издания.

The Sun также пишет, что в Ирак, где погиб Сулеймани, были переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай необходимости проведения спасательных операций. Находящимся в стране 400 британским военным, обучающим иракских силовиков, приказано усилить защиту дипломатов и собственных сил, сообщает The Times.

Помимо этого, в Лондоне, как отмечает издание, полагают, что на фоне возможной эскалации конфликта и обмена угрозами дислоцированный в Ираке контингент должен получить более тяжелое вооружение. Соответствующие предложения будут направлены премьер-министру Борису Джонсону по его возвращению из 12-дневного отпуска на Карибах.

3 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара вооруженных сил США погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран неоднократно обещал отомстить Вашингтону за убийство генерала, Трамп же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.