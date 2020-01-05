Около 30 машин рыбаков провалились под лед на острове Русском в бухте Воевода во Владивостоке.

Одни - по крышу, часть - по капот, некоторые - по колеса. По счастливой случайности, никто не пострадал. Причиной инцидента стало нарушение рыбаками запрета о выезде на лед на машинах: автомобили припарковали слишком близко друг к другу. Глубина в этом месте - около двух метров, расстояние до берега до пяти метров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Леонид Маковецкий, инспектор МЧС: "Рыбаки поленились оставить свои машины на берегу, как все сделали. Утро, солнце встало, пошел небольшой приливчик, подорвало лед и под тяжестью машин, а они стояли как на парковке - рядышком, естественно произошло обрушение".

Некоторые автовладельцы самостоятельно смогли выехать на берег. К месту происшествия для оказания помощи были направлены сотрудники МЧС и техника. Некоторые машины пришлось вытаскивать тросами. Главное управление МЧС России по Приморскому краю неоднократно предупреждало автолюбителей об опасности выезда на лед.

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