Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщило в воскресенье агентство DPA .

Заседание намечено на 15:00.

Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.