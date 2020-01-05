https://news.day.az/world/1191428.html Генсек НАТО срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке
Генсек НАТО срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщило в воскресенье агентство DPA .
Заседание намечено на 15:00.
Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.
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