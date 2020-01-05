Иран полностью вышел из ядерной сделки
Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью странами-посредниками, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
Иранское государственное телевидение объявило, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой.
Решение было принято после того, как иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа.
До этого Иран поэтапно отказывался от условий ядерной сделки после того, как США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из соглашения. Другие страны, подписавшие соглашение, настаивали на его сохранении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре