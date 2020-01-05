https://news.day.az/world/1191433.html Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию
Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.
"В задачи наших военных входят координационные действия. <...> Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства [в Ливии]", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.
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