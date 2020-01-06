https://news.day.az/world/1191438.html СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил "Аль-Арабия".
По информации телеканала, целью ударов было американское посольство - рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша".
Иракские источники рассказали, в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, заключили собеседники "Аль-Арабии".
Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.
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