https://news.day.az/world/1191439.html Двое иракских военнослужащих погибли на севере Ирака
Двое иракских военнослужащих погибли на севере Ирака
Двое иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Двое военных погибли, трое получили ранения в результате столкновения с террористами группировки "ИГ" в районе деревни Телль-Зиаб в центра Дакук провинции Киркук", - отмечается в сообщении.
Пятого января парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска, которые вошли в страну для помощи в борьбе с "ИГ".
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