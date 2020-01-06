Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают власти Ирака обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы против [боевиков террористической группировки] "Исламского государства"", - отмечается в заявлении. "Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку", - подчеркнули лидеры трех стран.

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.