По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела в воскресенье "зеленой зоны" Багдада неподалеку от посольства США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По его данным, в этом тщательно охраняемом районе иракской столицы разорвалось порядка пяти реактивных снарядов. Один из них упал на жилой дом напротив американской дипмиссии. На место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.

Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВС США.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.