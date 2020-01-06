США готовятся к любым шагам, которые руководство Ирана может предпринять в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

С таким заявлением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовимся к любому возможному ответу. Вы видели работу, которую мы провели для укрепления наших позиций в регионе за счет увеличения военного контингента. Мы также принимаем меры, чтобы защитить и сохранить наши системы кибербезопасности, чтобы убедиться, что они защищены настолько, насколько это возможно", - указал Помпео.

"Моя команда, дипломаты в регионе делают все возможное, чтобы убедиться, что объекты, [по которым может быть нанесен удар], подготовлены ко всему, что может произойти, если Иран допустит ошибку и решит атаковать их", - подчеркнул Помпео.

Ранее военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в интервью телекомпании CNN указал, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.