Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены "негативной ролью", которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мер, которые противоречат ядерной сделке.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, в особенности посредством Корпуса стражей исламской революции и подразделения "Аль-Кудс" под командованием генерала [Касема] Сулеймани (погиб в результате авиаудара США в Багдаде - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем прежде всего Иран отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)", - отметили Меркель, Макрон и Джонсон.