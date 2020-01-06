Власти США введут санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

Как отмечает пресс-пул, соответствующее заявление глава вашингтонской администрации сделал в ответ на просьбу прокомментировать решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны. По его словам, если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против иракской стороны "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". "По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным", - добавил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - сказал американский лидер.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.