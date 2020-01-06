Новый командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Исмаил Каани заявил о намерении изгнать Соединенные Штаты из региона после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обещаем продолжить путь мученика Сулеймани с теми же силами <...>, единственной компенсацией [понесенной утраты] для нас станет изгнание Америки из региона", - цитирует агентство Каани.

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.