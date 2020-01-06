https://news.day.az/world/1191471.html Тель-Авив затопило из-за сильного ливня - ВИДЕО
Тель-Авив затопило из-за сильного ливня - ВИДЕО
Ливень, обрушившийся на Тель-Авив 4 января, вызвал сильное наводнение, которое унесло жизни двух человек. Об этом сообщает издание Wionews, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В считанные часы там выпало 74 мм осадков, что является пятой частью годовой нормы.
Стихия затопила улицы и нанесла серьёзный ущерб хозяевам транспортных средств. В южной части города из-за наводнения вышел из строя лифт, который застрял на уровне парковки. В результате происшествия два человека, находившихся внутри, утонули.
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