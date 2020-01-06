Экстремальные погодные условия в Юго-Восточной Австралии - рекордно высокая температура и сильные ветры - породили более 100 лесных пожаров.

Эти пожары заставили тысячи туристов и местных жителей, отрезанных от сухопутных путей эвакуации, искать убежище на близлежащих пляжах, передает Day.Az со ссылкой на theatlantic.com.

Из-за густого дыма покраснело небо в двух самых густонаселенных штатах Австралии. Сотни пожарных борются с огнем.

Ниже представлены фотографии, отражающие сложившиеся кошмарные условия на континенте: