https://news.day.az/world/1191477.html Совбез ООН соберется для закрытых консультаций по ситуации в Ливии
Совбез ООН соберется для закрытых консультаций по ситуации в Ливии
Совет Безопасности ООН в понедельник, 6 января, соберется для закрытых консультаций по ситуации в Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Добавим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию. Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.
"После запланированных ранее консультаций по Сирии СБ ООН также обсудит ситуацию в Ливии в закрытом формате. О развитии событий в стране Совбезу доложит спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе", - говорится в сообщении.
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