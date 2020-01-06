Романтичное предложение руки и сердца закончилось слишком неожиданно, но хотя бы без фатальных последствий, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жительница Наньнина (провинция Гуанси, Китай) пришла со своим кавалером на концерт, но в какой-то момент шоу прервалось, и возлюбленный женщины, с которым она встречается вот уже 5 лет, предложил ей стать его женой.

Растроганная незнакомка ответила согласием, но счастливая сцена несколько омрачилась - не выдержав сильнейших эмоций, новоиспечённая невеста упала в обморок. Сообщается, что её быстро привели в чувство. Женщина не пострадала, так что влюблённые теперь готовятся к свадьбе.

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