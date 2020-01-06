В американском штате Пенсильвания в результате дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали не менее пяти человек погибли и более 60 пострадали. Такие данные сообщает издание The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Как уточняется, в аварии участвовали два тягача, чартерный автобус и легковой автомобиль. На фотографиях с места ЧП видны перевернутый автобус с надписью Ohio Coach и покореженный грузовик FedEx.

Всех пострадавших госпитализировали, им от семи до 67 лет. В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего, передает РИА Новости.

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