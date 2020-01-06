Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавляет церемонию прощания с убитым командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в церемонии также принимает участие президент Ирана Хасан Роухани.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.