В результате нападения боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении погибли трое военных США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что еще двое пострадали.

Атака произошла у военной базы кенийских вооруженных сил Camp Simba (которая используется также американскими военными), расположенной в округе Ламу, возле аэродрома Мэнда-бэй.

Боевики с тяжелым вооружением ворвались в лагерь и открыли огонь. Произошла непродолжительная перестрелка, в результате которой повреждены шесть гражданских воздушных судов.