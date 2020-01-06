https://news.day.az/world/1191493.html Трое американских военных погибли в ходе атаки боевиков в Кении
Трое американских военных погибли в ходе атаки боевиков в Кении
В результате нападения боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении погибли трое военных США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что еще двое пострадали.
Атака произошла у военной базы кенийских вооруженных сил Camp Simba (которая используется также американскими военными), расположенной в округе Ламу, возле аэродрома Мэнда-бэй.
Боевики с тяжелым вооружением ворвались в лагерь и открыли огонь. Произошла непродолжительная перестрелка, в результате которой повреждены шесть гражданских воздушных судов.
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