Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews. Очевидцы сняли на видео опасный момент, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Инцидент произошел днем 4 января в парке на горе Кок-Тобе. На кадрах видно, как инструктор готовит 13-летнего посетителя к прыжку на аттракционе "Рогатка". Один из присутствующих советует подростку поднять голову, но другие не рекомендуют этого делать.

После того, как аттракцион привели в действие, мальчик взмыл в небо, но на высоте около пяти метров крепления ослабли, и он рухнул на землю. По одной версии, инструктор неверно закрепил страховочный пояс, по другой, подросток сам помешал правильно себя пристегнуть.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами рук и ног, его состояние не вызывает опасений у врачей.

Двумя днями ранее, 2 января, в узбекской Фергане погибла посетительница парка, на голову которой упала деталь от аттракциона Booster Max.

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