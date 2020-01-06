https://news.day.az/world/1191504.html В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани - ФОТО
В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани - ФОТО
В Тегеране проходит церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Накануне церемония прощания прошла в Мешхеде.
Завтра Касем Сулеймани будет похоронен в Кирмане.
Отметим, что имя генерала присвоено аэропорту, проспектам и улицам в Иране.
Напомним, что руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Как отмечалось, целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.
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