В Тегеране проходит церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне церемония прощания прошла в Мешхеде.

Завтра Касем Сулеймани будет похоронен в Кирмане.

Отметим, что имя генерала присвоено аэропорту, проспектам и улицам в Иране.

Напомним, что руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Как отмечалось, целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.