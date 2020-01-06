Китай призывает США и соответствующие стороны не применять силу и перейти к диалогу, чтобы избежать эскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал резкое обострение обстановки в регионе после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани.

"Мы призываем США и соответствующие стороны не применять силу, проявлять сдержанность для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и усиление трений. Необходимо как можно скорее принять меры для возвращения к диалогу и консультациям для сокращения противоречий", - указал он.