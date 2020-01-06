Вечером, 31 декабря видеокамера, установленная на улице Коломбес, в департаменте О-де-Сен (регион Иль-де-Франс, Франция) зафиксировала неизвестного злоумышленника, совершившего поджог полицейского автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Неизвестный хулиган, скрывая своё лицо под капюшоном, облил транспортное средство горючей жидкостью и поджог. Но французский вандал, делая новогодний "подарок" местным полицейским, явно не рассчитал пропорций смеси и охваченный пламенем, вынужден был спасаться бегством.

"Это беспричинный акт вандализма, нацеленный на муниципальную полицию. Ничего особенного не произошло ночью (в канун Нового года), кроме пожара этой полицейской машины.

К счастью никто в результате инцидента не пострадал. Неудачливый поджигатель объявлен в розыск", - говорится в официальном обращении местных полицейских.

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