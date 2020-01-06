Число жертв лесных пожаров, охвативших юго-восточное побережье Австралии, увеличилось до 25. Об этом в понедельник сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, разместившая соответствующее заявление на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным правоохранителей, еще одной жертвой лесного пожара на южном побережье штата стал 71-летний мужчина, прежде считавшийся пропавшим без вести. Тело погибшего мужчины было обнаружено в понедельник во дворе его сгоревшего дома в городе Нерриганда, расположенном в 350 км к югу от Сиднея. "Детективы полицейского округа южного побережья в настоящее время находятся на месте происшествия и опрашивают спасателей, работавших в районе пожара", - указано в сообщении стражей порядка.

В настоящий момент на территории штата зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными. С огнем борются более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов. В штате действует полный запрет на разведение огня и посещение леса. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата остается полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации. На территории региона в результате лесных пожаров погибли 20 человек и еще один числится пропавшим без вести.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 6,5 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.