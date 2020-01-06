Девушка во время встречи с родственниками решила сыграть в игру в виртуальной реальности. Всё было хорошо, пока одна из присутствующих в комнате женщин не решила слегка подтолкнуть героиню ролика, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Надев очки на свои глаза, девушка так прониклась игрой, что действительно подумала, что находится на крыше высотного здания, где следует быть очень осторожной, чтобы не свалиться вниз и не разбиться в лепёшку.

Однако всё пошло не так, когда одна женщина, поняв, что девушка на самом деле сильно заигралась, решила слегка её подтолкнуть.

Находясь в возбуждённом состоянии, она тут же испугалась и начала падать, правда не с большой высоты на асфальт, а с высоты своих собственных ног прямо на рождественскую ёлочку, стоявшую неподалёку.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



