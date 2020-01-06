Резкая и внезапная эскалация напряженности на Ближнем Востоке принесла инвесторам неприятные сюрпризы. Ликвидация иранского генерала Сулеймани и последующая реакция обвалили рынки стран Персидского залива, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



В воскресенье фондовые индексы Саудовской Аравии, Кувейта, Дубая, Катара и Египта открылись довольно сильным падением.



Падение составило от 2 до 5%.



Zerohedge

Акции недавно вышедшей на IPO Saudi Aramco также резко пошли вниз, потеряв почти 2% и обновили минимальные отметки с момента публичного размещения.



Вообще, в последнее время наметилась такая тенденция, что инвесторы. купившие те или иные бумаги в рамках размещения, затем жалеют о своих действиях. Это касается и таких бумаг, как, например, Uber, и многих других.



Сложно представить, что возникшая напряженность в регионе скоро завершится, поэтому можно констатировать, что саудиты вовремя продали часть акций своего нефтяного гиганта.



Вполне возможно, впереди нас ждет довольно сильное снижение фондовых индексов во всем мире и, конечно, на Ближнем Востоке в первую очередь.



Добавим, что инвесторы, которые активно покупали золото, оказались в выигрыше. Уже сейчас стоимость унции драгоценного металла обновила максимумы с прошлого года.



Восходящий тренд, вероятно, сохранится. Не исключено, что в этом году золото снова окажется одни из лучших объектов инвестиций.

