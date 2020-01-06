https://news.day.az/world/1191544.html Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января
Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января
Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.
Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО, передает Day.Az.
"Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов", - отметил он. В опубликованной НАТО официальной программе встречи эта тема пока не упоминается.
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