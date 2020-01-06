Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник сняла мораторий на помилование заключенных, введенный ею же в сентябре 2018 года, и издала новый акт прощения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом всех новых критериев помилования и обстоятельств, в том числе настроений пострадавших людей был принят сегодняшний акт помилования. Он подразумевает помилование пяти человек. Я должна подчеркнуть, что новый список, как и в прошлом году был сформирован под мою личную ответственность", - сказала Зурабишвили на брифинге.

Между тем, глава грузинского государства отказалась помиловать протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного в 2017 году на девять лет за попытку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарх всея Грузии Илии Второго Шорены Тетруашвили, несмотря на то, что об этом ее попросил Священный синод еще в октябре прошлого года.

В Грузии в конце августа произошел скандал, связанный с помилованием заключенных. 28 августа президент Зурабишвили помиловала 34 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы Мариамоба. Среди помилованных был Аслан Бежанидзе, которого Верховный суд Грузии в 2018 году признал виновным в убийстве Давида Отхмезури - внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе - и приговорил к девяти годам тюрьмы. Бежанидзе убил Отхмезури в 2004 году, однако скрывался от правосудия в течение 12 лет. В начале сентября также выяснилось, что в список помилованных был включен Рамаз Девадзе, осужденный в 2015 году за убийство сотрудника МВД. Позже грузинские СМИ выяснили, что среди помилованных есть также и мужчина, который был осужден за педофилию.

Эти акты помилования вызвали бурную реакцию в грузинском обществе. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступила с инициативой внесения законодательных изменений в закон о помиловании. Позже Зурабишвили заявила, что объявляет мораторий на помилование до того момента, пока парламент не разработает эти изменения.

В связи со скандалом о помиловании Генпрокуратура Грузии 20 сентября возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". Возбуждению дела предшествовало заявление депутата парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирмы Надирашвили, которая попросила прокуратуру изучить помилование на предмет возможной коррупционной составляющей. По ее словам, некоторые люди, чьи родственники или близкие находятся в тюрьмах, якобы связываются с парламентским секретарем президента Дмитрием Габунией, который ранее был адвокатом, и за деньги просят, чтобы глава государства помиловала осужденных. В прокуратуре уже опросили Габунию, замглавы администрации президента Анги Хуцишвили и еще шесть сотрудников администрации.