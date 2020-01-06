Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент провел телефонные переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В ходе них обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Ливия и Сирия", - отметили в администрации Эрдогана.

Между тем накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.