Почти полторы тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1434 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 237 человека (женщин - 72, детей - 120), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1197 человек (женщин - 359, детей - 610)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулось два беженца. За сутки специалисты разминировали 3,1 гектара территории, обнаружены и уничтожены 39 взрывоопасных предмета.