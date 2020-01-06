11 января федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Лидеры планируют обсудить актуальные международные темы. Речь пойдет о конфликте в Украине и его урегулирование в рамках договоренностей саммита в нормандском формате. Также Путин и Меркель собираются обсудить ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.