Cотрудники полиции города Росток (Германия) задержали за нарушение Закона о проживании 19 иностранцев, в том числе мигрантов-азербайджанцев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на немецкие СМИ, передает Day.Az.

Как отмечается, в результате рейда на железнодорожном вокзале города Росток было установлено, что девять из них находились в стране с просроченными паспортами, четверо - вообще без паспортов, пятеро - превысили срок максимального пребывания в Шенгенской зоне, а один предъявил сотруднику полиции не содержащий личных данных "документ".

По информации СМИ, кроме мигрантов из Азербайджана, полиция задержала также граждан Македонии, Афганистана, Ирака, Сирии и Чили.