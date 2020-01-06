Власти Беларуси хотят уйти от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк (ЦБ) Беларуси предлагают рассмотреть поправки в межправсоглашение с РФ, которые исключат расчеты в иностранной валюте на территории республики за природный газ, говорится в белорусской стратегии повышения доверия к нацвалюте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается: рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в размещенном советом министров документе.
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