"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается: рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в размещенном советом министров документе.

В нем также отмечается, что после достижения договоренностей с российским кабмином об исключении расчетов в иностранной валюте за газ между компаниями-резидентами Беларуси предусмотрено внесение изменений в указы президента страны, исключающие возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

Компании "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Беларусь определена только на январь и февраль 2020 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Как сообщали РИА Новости в минэнерго республики, стоимость российского газа для Минска в январе-феврале сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.