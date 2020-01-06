Экс-премьер и кандидат крупнейшей оппозиционной силы - Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович победил на выборах президента страны, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) по результатам подсчета данных со 100% участков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За пост главы государства Миланович боролся с действующим президентом и кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Колиндой Грабар-Китарович.

"По результатам подсчета данных со 100% участков Миланович получил 1 миллион 34 тысячи голосов, Грабар-Китарович - 929 тысяч. Явка составила около 55%", - сообщил ГИК.

Избирком ранее зарегистрировал 3,855 миллиона избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Выборы прошли без инцидентов и нарушений. В воскресенье вечером Миланович уже провозгласил победу, а Грабар-Китарович признала поражение. В Хорватии понедельник официальный выходной - католическое Богоявление, поэтому политическая жизнь после выборов приостановилась.