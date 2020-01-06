Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана в ядерной сфере. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Такова процедура в настоящий момент. Евросоюз будет принимать решение о возможных новых санкциях или о продолжении процесса отмены санкций против Ирана после получения анализа МАГАТЭ конкретных действий Тегерана в ядерной сфере. МАГАТЭ имеет необходимые полномочия и экспертные возможности для оценки ситуации на месте", - заявил он, комментируя объявление Ирана о новом сокращении объема своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

"В наших интересах, в интересах ЕС сохранить сделку. Она позволяет обеспечить соблюдение принципов нераспространения, но она сможет действовать только при соблюдении всеми сторонами своих обязательств", - сказал он.

Питер Стано также сообщил, что МИД Ирана пока не дал ответа на приглашение министра иностранных дел этой страны Джавада Зарифа в Брюссель для проведения переговоров о разрядке напряженности с США, деэскалации в Ираке и будущем СВПД по ядерной программе.

"Верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель] пригласил министра Зарифа в Брюссель, теперь мы ожидаем решения Тегерана", - заявил он, отвечая на вопрос об ответе Ирана на это приглашение.

Стано подчеркнул, что переговоры коснутся "не только СВПД, но и всего комплекса вопросов по деэскалации в Ираке и отношений [Ирана] с США".