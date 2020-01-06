До пяти человек возросло количество погибших в результате столкновения грузовика и маршрутного такси у Каирского университета в египетской столице, сообщает новостной портал "аль-Ахрам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным дорожной полиции, грузовик на большой скорости врезался в маршрутный автобус, после чего микроавтобус перевернулся, что и привело к человеческим жертвам. Пострадавших в ДТП доставили в госпиталь Булак ад-Дакрур. Полиция проводит расследование происшествия.