https://news.day.az/world/1191618.html Тяжелое ДТП в Каире, есть жертвы
Тяжелое ДТП в Каире, есть жертвы
До пяти человек возросло количество погибших в результате столкновения грузовика и маршрутного такси у Каирского университета в египетской столице, сообщает новостной портал "аль-Ахрам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным дорожной полиции, грузовик на большой скорости врезался в маршрутный автобус, после чего микроавтобус перевернулся, что и привело к человеческим жертвам.
Пострадавших в ДТП доставили в госпиталь Булак ад-Дакрур.
Полиция проводит расследование происшествия.
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