Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для нас с Холли (супруга Басса - Прим. ред.) настало время уезжать из Афганистана", - написал дипломат в Twitter.

Он отметил, что "искренне надеется на то, что лидеры и граждане Афганистана обретут силу в единстве, отложат в сторону свои разногласия и будут вместе работать" с целью достичь политического урегулирования с движением "Талибан".