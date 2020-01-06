https://news.day.az/world/1191620.html Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Для нас с Холли (супруга Басса - Прим. ред.) настало время уезжать из Афганистана", - написал дипломат в Twitter.
Он отметил, что "искренне надеется на то, что лидеры и граждане Афганистана обретут силу в единстве, отложат в сторону свои разногласия и будут вместе работать" с целью достичь политического урегулирования с движением "Талибан".
Как сообщил изданию New York Times представитель госдепа США, дипломаты, как правило, занимают пост посла США в Кабуле не более двух лет, поскольку служба на этой должности сопряжена с повышенным стрессом.
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