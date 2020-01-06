https://news.day.az/world/1191639.html Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла в понедельник утром на 1,5% до $70,74, закрепив рост, начавшийся в пятницу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщил в понедельник портал Business Insider, передает ТАСС.
В свою очередь цена фьючерса на нефть марки WTI также выросла - на 1,2% - и составила, по данным на утро 6 января по времени Восточного побережья США, $63,97. Тенденция к росту наметилась в пятницу на фоне новостей об убийстве американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
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