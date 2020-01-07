У побережья турецкой провинции Измир задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на борту лодки находились 199 нелегальных мигрантов.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районе Чешме.

Все они являются выходцами из Сирии, Палестины, Конго, Египта, Сомали, Сенегала, Гаити, ЦАР, Гвинеи, Доминиканской Республики, Ирака и Афганистана.

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