https://news.day.az/world/1191653.html В Турции задержаны почти 200 нелегалов
В Турции задержаны почти 200 нелегалов
У побережья турецкой провинции Измир задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что на борту лодки находились 199 нелегальных мигрантов.
Мигранты были задержаны береговой охраной в районе Чешме.
Все они являются выходцами из Сирии, Палестины, Конго, Египта, Сомали, Сенегала, Гаити, ЦАР, Гвинеи, Доминиканской Республики, Ирака и Афганистана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре