США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что решение связано с усилением напряженности между двумя странами после убийства генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани американскими военными.

Заседание состоится в четверг, 9 января, в Нью-Йорке.