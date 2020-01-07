https://news.day.az/world/1191654.html США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что решение связано с усилением напряженности между двумя странами после убийства генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Заседание состоится в четверг, 9 января, в Нью-Йорке.
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