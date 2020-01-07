США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным собеседника издания, в частности, рассматривается возможность запретить бизнесу США работать с иракскими деловыми кругами. Американский лидер Дональд Трамп днем ранее пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если тот проявит враждебность по отношению к Вашингтону. "Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов", - пишет издание.

Отмечается, что американские власти намерены немного подождать, чтобы посмотреть, пойдет ли иракская сторона дальше заявлений. Собеседник издания подчеркнул, что будет трудно ввести санкции без ущерба интересам США.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.