Двое молодых людей из Австралии, проезжая по одному из наиболее пострадавших от бушующих в регионе лесных пожаров району, собрали в свою машину сразу несколько коал, чтобы отвезти животных в более безопасное место, сообщает LAD Bible.

На видео видно, что шесть коал, в том числе и две матери с детенышами, заполнили машину молодых людей - спасателями животных оказались кузены 18 и 19 лет. Они обещали присмотреть за животными, пока те не смогут вернуться назад в дикую природу. Как сообщается, братья забрали тех животных, кому по их мнению. они все еще могли помочь. Большинство встреченных ими на пути коал были обоженными до смерти, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает издание, видео было снято на острове кенгуру, находящемся к югу от Австралии. Здесь в общей сложности обитает около пятидесяти тысяч коал. Согласно последним данным двадцать тысяч из них погибли в результатае пожаров.

Напомним, что согласно подсчетам экологов, в результате разбушевавшихся в Австралии лесных пожаров погибло почти полмиллиарда животных. Метеослужба Чили сообщила, что дым от австралийских пожаров уже достиг Аргентины и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили. В стране выгорели миллионы гектаров земли. За последние месяцы огонь унес жизни 17 человек, уничтожил тысячи домов.

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