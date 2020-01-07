Власти Японии приняли решение сделать обязательным досмотр крупногабаритного багажа пассажиров частных самолетов и бизнесджетов. Об этом во вторник объявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. На такой шаг японские власти пошли после того, как находившийся в Токио под домашним арестом бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон совершил побег из страны на борту частного самолета.

По данным агентства Kyodo, это требование будет касаться четырех японских аэропортов, где обслуживаются прилеты и вылеты частных самолетов - столичные Ханэда и Нарита, аэропорт Тюбу в центральной части страны и аэропорт Кансай на юго-западе Японии, откуда и совершил побег Карлос Гон.

Ранее сообщалось, что Карлос Гон смог попасть на борт частного самолета, находясь в ящике для музыкальных инструментов. Из-за своих крупных габаритов ящик не был проверен интроскопом, ручной досмотр также проведен не был.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.