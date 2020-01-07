Значительная часть Австралии оказалась в зоне природных пожаров. На тушение огня брошены не только профессиональные пожарные, но и добровольцы, которые также не дают распространиться огню к населённым пунктам. Одним из таких добровольцев оказался 24-летний Сэм Макглоун, который в ходе тушения природного пожара в районе родного города Брэйдвуда нашёл под завалом веток детёныша кенгуру и спас его от приближавшегося пламени, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Всё происходящее фиксировала закреплённая на молодом человеке камера. Позднее ролик со спасением животного Сэм выложил в своём инстаграме, где у него более 100 тысяч подписчиков. На кадрах видно, как пожарный-любитель заворачивает маленького зверька в одеяло и даёт ему попить воды.

В описании к ролику Сэм написал, что отвёз кенгурёнка к ветеринарам, но ему наверняка потребуется помощь. В то же время молодой человек написал, что помощь требуется и пожарным.

- Австралия в огне! 500 миллионов животных (и растений. - Прим. Лайфа) погибли. Я спас этого маленького кенгуру, брошенного один на один с самим собой. Это разрывает сердце. 10 миллионов акров горит. Пожалуйста, распространяйте. Пожалуйста, жертвуйте. Нам нужна помощь, - написал Сэм Макглоун.

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